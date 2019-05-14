رئيس الوزراء يتابع اليوم خطة إنشاء المدارس ويرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعليم، بحضور عدد من الجهات المعنية والمسئولين.

كما يتابع رئيس الوزراء خطة إنشاء المدارس حتى 2020، ويعقب هذا الاجتماع، عقد اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات، ومن بينها مشروع استبدال مركبات التوكتوك بسيارة نقل جماعى مدمجة "فان"، ومتابعة كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، ومدى الجدوى الاقتصادية منه، والتأثيرات المنتظرة على الفئات المستهدفة.

كان رئيس الوزراء، قد عقد أمس الإثنين اجتماعا لمتابعة موقف توريدات القمح المحلى، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المٌنتج محلياً، أو الذى يتم استيراده، مؤكدا على سرعة صرف مستحقات المزارعين، فور توريدهم المحصول، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة على مدار موسم توريد القمح.