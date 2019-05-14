دعاية الدروس الخصوصية تغزو المحلة.. والتعليم: نتخذ الإجراءات القانونية فورا

تشهد شوارع مدينة المحلة، غزوا لافتات الدعاية للدروس الخصوصية لشوارع المدينة العمالية، للمراحل التعليمية المختلفة، على الرغم من عدم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية التى انطلقت السبت، وأيضا عدم انتهاء طلاب الثانوى العام بصفوفه الثلاث من الامتحانات.

ورصد "اليوم السابع" انتشار لافتات الدروس الخصوصية، بشوارع منطقة المنشية الجديدة والجمهورية وشكرى القوتلى ومنشية البكرى ومحب وشارع الجلاء والبهى وتسابق المدرسين على تعليق اللافتات على الأعمدة، والاستعانة بألقاب منها "الأسطورة"، "الخبير" لجذب الطلاب لهم.

وطالب عدد من المواطنين بشن حملات على مراكز الدروسى الخصوصية غير المرخصة وتشميعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مديريها.

من جانبه أكد اللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة على قيام الحى بتحرير محاضر إشغالات يوميا للمدرسين أصحاب هذه اللافتات إلى جانب قيام قسم الإشغالات بتمزيق اللافتات بصفة مستمرة والتحفظ عليها بالحى.

وأضاف أن المدرسين يقومون بتعليق لافتات جديدة بعد تمزيق اللافتات، مؤكدا على أن الحى مستمر فى شن الحملات لمواجهة ظاهرة انتشار اللافتات الخاصة بالدروس الخصوصية.

فى ذات السياق أكد محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه فى حالة قيام اى مدرس بكتابة اعلان له على اى مدرسة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فورا، أما تعليق اللافتات بالشوارع فهى من اختصاص رؤساء الأحياء.