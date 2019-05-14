دراسة حديثة تحذر: جرعة منخفضة من الأسبرين تزيد خطر الإصابة بنزيف الجمجمة

كتبت أمل علام

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دراسة جديدة أكدت فيها أن تناول جرعات حتى ولو منخفضة من الأسبرين يزيد خطر الإصابة بنزيف الجمجمة، خاصة بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذين ليس لديهم تاريخ من مشاكل فى القلب.

استعرض الباحثون 13 دراسة سابقة لأكثر من 130ألف شخص، لم يكن لدى أي منهم تاريخ من السكتة الدماغية، أو أمراض القلب.

وتعرض أولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً لخطر النزيف في الجمجمة بنسبة 0.46%، والمعروفة باسم النزيف داخل الجمجمة، حيث تعرض المشاركون الذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين بنسبة 0.63%، أى ما يقرب من إثنين من كل 1000 شخص.

يواجه البالغون الذين كانوا إما آسيويين عرقيًا، أو لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من سن 25 عامًا لخطر أكبر.

عندما يحدث نزيف، يمكن للدم أن يتجمع حول الدماغ، مما يضغط على المخ، ويسبب أضرارًا تهدد الحياة، اكتشف تقرير جديد أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين قد يزيد من خطر حدوث نزيف في الجمجمة، خاصة بين أولئك الذين ليس لديهم تاريخ في الإصابة بأمراض القلب.

أوصي الأسبرين بجرعات منخفضة في الماضي لكبار السن، كوسيلة لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق منع تجلط الدم.

لكن العديد من الدراسات الحديثة قد وجدت أن هذه الفائدة الإيجابية تتجاهلها زيادة خطر حدوث نزيف داخلي ،الآن، وجدت مراجعة جديدة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين بانتظام يزيد من خطر حدوث نزيف في الجمجمة، يعرف باسم النزيف داخل الجمجمة.

كان من بين أولئك الذين تعرضوا لخطر أكبر البالغين الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من 25.

وقال الفريق الذي تقوده كلية الطب بجامعة تشانج جونج فى تايوان، إن النتائج تظهر أن الدواء يجب ألا يؤخذ إلا من البالغين الذين لديهم أعلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، مثل أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية.

ويوصى باستخدام جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا لمنع تجلط الدم الذي قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يتم تعريف الأسبرين بجرعات منخفضة على هذا النحو إذا كان يتراوح بين 75 و100 ملليجرام، أى قرص واحد فقط.

نشرت الدراسات السابقة في مجلة JAMA المتخصصة فى علم الأعصاب، حيث نظر الفريق في 13 دراسة سابقة حول هذا الموضوع.

وقالت الصحيفة أن أكثر من 130 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 42 و 74 عامًا لم يكن لدى أي منهم تاريخ من السكتة الدماغية، أو أمراض القلب، إما تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين أو دواء وهمي.

وكان أولئك الذين كانوا على الدواء الوهمي عرضة لخطر النزيف بنسبة 0.46%، لكن الذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين كان لديهم خطر الاصابة بنسبة 0.63%، أي ما يقرب من اثنين من كل 1000 شخص.

يواجه الأشخاص الآسيويين عرقيًا، أو لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من 25 خطر أكبر للإصابة.

عندما يحدث نزيف في الجمجمة، لا يستطيع الدم الغني بالأكسجين الوصول إلى أنسجة المخ وبدلاً من ذلك يتجمع حول الدماغ.

هذا يمكن أن يضغط على المخ، ويؤدي إلى ضرر دائم أو حتى الموت، وفقا لعيادة كليفلاند.



جرعة منخفضة من الاسبرين يزيد خطر الاصابة بنزيف الجمجمة

وقال الدكتور وين يي هوانج، أستاذ علم الأعصاب بكلية الطب بجامعة تشانج جونج، إن الحجم المطلق لهذه الآثار الضارة متواضع، ولكنه ذو صلة إكلينيكية، وبالنظر إلى أن العديد من الأفراد من عامة الناس لديهم مخاطر منخفضة للغاية لأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، إذا تم إعطاء الأسبرين بجرعة منخفضة عالميا، فإن النتائج الضارة الناجمة عن النزف داخل الجمجمة قد تفوق الآثار المفيدة للأسبرين بجرعة منخفضة.



تناول الاسبرين يؤدى الى حدوث نزيف بالجمجمة

إنه يأتي بعد شهرين فقط من إصدار الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وجمعية القلب الأمريكية إرشادات جديدة بشأن الأسبرين بجرعة منخفضة.

أوصت المنظمتان ألا يتناول كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا الدواء كإجراء وقائي بسبب زيادة خطر حدوث نزيف.

وقال الدكتور روجر بلومنتال، طبيب القلب في جونز هوبكنز ميديسينز، الذي شارك في وضع الإرشادات: "يجب أن يحدد الأطباء فئات المرضى الذين يتم وصف الأسبرين لهم بعناية، والذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية المعروفة.

من المهم للغاية تحسين عادات نمط الحياة، والتحكم في ضغط الدم، والكولسترول، بدلاً من التوصية بالأسبرين، حيث يجب أن يقتصر الأسبرين على الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومخاطر النزف المنخفضة جدًا.