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دبلوماسى روسى يحمل واشنطن مسئولية تكدس اليورانيوم المخصب فى إيران

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:26 ص
دبلوماسى روسى يحمل واشنطن مسئولية تكدس اليورانيوم المخصب فى إيران الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وكالات
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اعتبر مسؤول رفيع فى الخارجية الروسية أن العقوبات التى فرضتها واشنطن على طهران، تعيق تنفيذ بنود الاتفاق النووى وتمنع إيران من نقل الماء الثقيل واليورانيوم المخصب إلى الخارج.
 
وقال رئيس دائرة ضبط وعدم انتشار الأسلحة فى الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف لوكالة نوفوستى "مهما كان فى الأمر من مفارقة، فإن طهران تفعل بالتحديد ما دفعتها إليها واشنطن بعقوباتها النووية، لقد جعل الأمريكيون نقل فائض اليورانيوم المخصب والماء الثقيل إلى الخارج مستحيلا، وهو يتراكم الآن فى إيران والمسؤولية تتحملها واشنطن بالكامل".
 
وشدد الدبلوماسى فى هذا الصدد على أن مواصفات النشاطات النووية فى إيران فى الوقت الحالى تتوافق تماما مع شروط الاتفاق النووى.
 
 

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