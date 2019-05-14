حبس قاتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

القليوبية - نيفين طه

قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجى رئيس النيابة، وإشراف المستشار خالد الأتربى، حبس المتهم بقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح نارى غير مرخص وطلقات نارية.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد مصرع القس "مقار . س" 65 عاما راعى الكنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة من سلاح نارى "طبنجة" على يد خادم الكنيسة ويدعى "كمال ش ش" 54 عاما ومقيم أم بيومى – دائرة قسم أول شبرا الخيمة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس وتوفى على إثرها فى الحال.

وأدلى المتهم باعترفات تفصيلية أمام رجال الشرطة بقسم ثان، إذ تضمن الاعتراف قيامه بشراء السلاح المستخدم فى الواقعة " طبنجة " من شخص لا يعرف بياناته وإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس، واليوم عقب حدوث مشادة كلامية بينهما قام بإحضاره وأطلق الرصاص على المجنى عليه أثناء جلوسه داخل حجرته وفر هاربا .

وأضاف المتهم أن الدافع وراء القتل وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق معه بمساعدته فى زواج نجلته بإعطائه مبالغ مالية ولم يف بذلك، ومنذ يومين قام بإعطائه 1000 جنيه فقط .

وتابع : اليوم عاود طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبة محدثا اصابته التى أودت بحياته، وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة .

تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.