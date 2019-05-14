جهاز الاتصالات يضع روشتة للاستخدام الآمن للأنشطة المصرفية عبر الإنترنت

كتبت هبة السيد

مع تزايد حدة ووتيرة الجريمة الإليكترونية ذات الصلة بالخدمات المصرفية قدم جهاز تنظيم الاتصالات، عدة نصائح لاستخدم ذكى لشبكة الإنترنت وتحديدا للأنشطة المصرفية عبر الإنترنت، أهمها الحصول على حلول وبرامج جيدة لمكافحة الفيروسات والحائط النارى لمنع الاختراق.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات فى تقرير له، ضرورة استخدام برمجيات وحلول لمكافحة الفيروسات لمنع الاختراق، لأن البرامج الضارة قد أصبحت معقدة ومتطورة جدا هذه الأيام وأى جهاز حاسب يفتقد إلى وجود نظام قوى محدث مضاد للفيروسات سيتعرض إلى مخاطر كبيرة للغاية.

وأضاف، أن الأجهزة المصابة بالفيروسات خاصة بالبرمجيات الخبيثة معرضة لكثير من المخاطر، فقد تقوم بكتابة وإرسال بياناتك المصرفية إلى البنك الذى تتعامل معه عبر شبكة الإنترنت ولكن تلك المعلومات يمكن أيضا أن تصل دون علمك لبعض المجرمين فى مكان ما من العالم.

وأشار الجهاز إلى أهمية تحديث متصفح الويب الخاص بك بانتظام وهو ما يحافظ على أمنك، إذ إن القائمين على تصنيع متصفح الويب يقومون باستمرار بتحديث برامج التصفح الخاصة بهم عندما يتم الكشف عن أى نقاط ضعف يمكن النفاذ منها أو عندما يقوموا بتثبيت وتركيب تدابير أمنية إضافية فى تطبيقاتهم.

وشدد الجهاز على اختيار مكان آمن للقيام بمعاملاتك الإليكترونية المصرفية، وعدم القيام بمعاملات مالية عبر شبكة الإنترنت فى الأماكن العامة، وإذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة الإنترنت من أماكن معينة مثل المقاهى باستخدام خدمة الواى فاى المجانية فقد تكون معرضا لأحد المتطفلين على نفس شبكة الواى فاى، فلا تقوم بالنفاذ إلى شبكة الإنترنت إلا فى أماكن آمنة مثل المنزل والمكتب الخاص بك إذا كنت متأكدا من أن الشبكة آمنة.

وأوضح جهاز تنظيم الاتصالات فى تقريره، أهمية مراقبة شاشة جهازك، وعدم النقر على أى رابط من المفترض أن يقودك إلى موقع البنك الذى تتعامل معه، فقد يبدو هذا الرابط مشابها للرابط الخاص بهذا البنك، ولكن فى واقع الأمر قد يكون موقعا وهميا تم إنشاؤه لالتقاط التفاصيل المصرفية الخاصة بك وسرقة أموالك.

وتابع، من الضرورى ملاحظة عنوان الرابط الإلكترونى أو الموقع الخاص بالبنك والمدرج على المتصفح وتأكد من أنه عنوان الويب الصحيح لذا يجب أن تحفظ عن ظهر قلب عنوان الموقع الإلكترونى للبنك الذى تتعامل معه، وتكتبه بنفسك فى كل مرة.

كما أكد أهمية تجاهل رسائل البريد الإلكترونى والرسائل النصية القصيرة فالبنوك لا تطلب من عملائها إعادة التحقق من تفاصيل حساباتهم المصرفية من خلال رسائل البريد الإليكترونى، كما أنها لا تقوم بتعليق حساباتهم من خلال البريد الإلكترونى، كما أنها لا تقوم بعمل هذا من خلال الرسائل النصية ويمكنك بشكل آمن تجاهل أى طلبات من هذا القبيل، بالإضافة إلى ذلك لا تقم أبدا بإرسال التفاصيل الخاصة بتسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصة بك عبر البريد الإليكترونى.

وذكر التقرير ضرورة التحقق من أكواد ورموز المعاملات البنكية، حيث يتعين عليك دائما التحقق من رقم حساب غير المبنى فى الرسالة النصية التى يتم إرسالها للتحقق من الحساب والتى تظهر عند إجراء المعاملة المصرفية، والتأكد إذا كنت تتلقى المكالمات من شخص يدعى أنه يقوم بتمثيل البنك الذى تتعامل معه، فلا تقم أبدا بتقديم المعلومات السرية الخاصة بحسابك مثل عبارة أو كلمة المرور، أو الصورة المختارة الخاصة بك.

وبشأن الشراء عبر الإنترنت، أكد التقرير الشراء عبر المواقع التى لديها أنظمة وإجراءات آمنة للتجارة الاليكترونية فى المكان الذى يخلق بيئة آمنة للتسوق عبر شبكة الإنترنت، ويجب أن تكون حذرا وألا تقوم بالشراء من مواقع مراوغة ولا تقوم بإجراء معاملات مباشرة مع المشترين والبائعين الموجودين فى المنتديات والمواقع الإلكترونية عند القيام بهذه الأنواع من المعاملات يجب أن تتوخى الحذر من تبادل الكثير من المعلومات المصرفية، فكل ما يريدون معرفته هو اسمك ورقم حسابك.