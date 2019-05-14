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تعليم القليوبية: غرف عمليات وخطة لتأمين المدارس بامتحانات الصف الأول الثانوى

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:47 ص
تعليم القليوبية: غرف عمليات وخطة لتأمين المدارس بامتحانات الصف الأول الثانوى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بالمدارس لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة لموافاتها بكل جديد، تم ربطها بالغرفة الرئيسية بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالمحافظة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين سير الامتحانات وتأمين الكنترولات.

 

وأضاف وكيل الوزارة بالقليوبية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الاستعدادات كافة ومرور عملية الامتحانات بسهولة ويسر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الامتحانات، إلى جانب وضع خطة لتأمين المبانى والمنشآت التعليمية بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة.

 

وأوضح وكيل الوزارة بالقليوبية، أنه يؤدى 39252 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى العام والخاص بمدارس المحافظة فى 131 لجنة، الامتحان فى 19 مايو الجارى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات للمتابعة والإبلاغ عن كل ما هو جديد، كما تم وضع خطط بديلة لأى أحداث مفاجئة مع وضع خطط غير تقليدية وإحالة كافة المخالفات المتعلقة بأعمال الامتحانات إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل فيها، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة بتنفيذ قانون أعمال الشغب والغش والإخلال بسير عملية الامتحانات.


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