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تعرف على دعاء اليوم التاسع من رمضان 1440 هجرية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:05 ص
تعرف على دعاء اليوم التاسع من رمضان 1440 هجرية دعاء - أرشيفية
كتب ــ لؤى على
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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام الشهر الفضيل، حيث أكد النبى"صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

 

دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:  "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَاهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ السَّاطِعَةِ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ".


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