تعرف على التهمتين التى تسببتا فى إعدام متهمين اثنين بـ"حادث كنيسة مار مينا"

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة لـ 9 متهمين.

وعن التهم التى تسببت فى إعدام المتهمين، يقول علاء علم الدين دفاع بعض المتهمين فى القضية، أن المتهم الأول إبراهيم إسماعيل واجه العديد من التهم منها تولى قيادة جماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وغيرها من التهم وأن المتهم حصل على عقوبة الإعدام عن تهمة القتل العمد لـ 10 مواطنين بينهم أمين شرطة من حرس الكنيسة.

وأضاف "علم الدين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المتهم الثانى عادل محمد إمام حصل على حكم الإعدام فى جريمة التمويل والتى مول فيها المتهم الأول بأموال تجاوزت الـ40 ألف جنية اشترى بها المتهم الأول السلاح النار والذخيرة التى أستخدمها فى قتل المجنى عليهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.