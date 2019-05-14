تطوير وتجهيز وحدتى الجرايعة وحى الإمارات ببورسعيد لتقديم خدمات التأمين الصحى

يجرى حاليا البدء فى تطوير وتجهيز وحدتى طب الأسرة "الجرابعة"، و"حى الإماراتى" بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.

ويشار إلى أنه سيتم تجهيز الوحدات بأحدث الأجهزة التى تتولى الفحص المبدئى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى بداية من الفرد وحتى العائلة عقب انتهاء عمليات تسجيل المواطنين على النظام الجديد .

جدير بالذكر أن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشرى من خلال إرسال البعثات للخارج لتعليمهم وتدريبهم على أفضل سبل تطبيق منظومة التأمين الجديدة لكون العنصر البشري هو أساس الاستثمار فى القطاع الصحى.

ويتم تنفذ عددا من البرامج التدريبية لجميع الأطقم الطبية وعلى رأسها الأطباء سواء داخل او خارج مصر، بما يساهم فى رفع كفاءتهم المهنية، وينعكس بالإيجاب على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.