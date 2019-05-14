"تضامن الأقصر" تعلن إعادة العمل فى تسجيل الحالات ببرنامج تكافل وكرامة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمود فاروق مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، عن إعادة العمل في تسجيل حالات المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة بعد فترة من توقف البرنامج في عدة مدن وقري بالمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين الظروف المعيشية لحياة الأسر المستحقة.

وأضاف مدير تضامن الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة للحالات التي تم تجميدها لتحديث قاعدة بيانات تكافل وكرامة ، والتي تم على إثرها تجميد حالات كرامة لحين العرض على القومسيون الطبي المميكن، فأنه في حالة الاستحقاق يتم استئناف هذه الحالات مركزيا، موضحاً أنه في حالة عدم الاستحقاق يتم عمل تظلم على مواقع المجالس الطبية المتخصصة من القومسيون الطبى.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه تقرر إعادة العمل على تسجيل الحالات في برنامج تكافل وكرامة فى محافظة الأقصر، واستئناف العمل والتسجيل على أجهزة التابلت لبرنامج تكافل وكرامة بعد عمل التحديث اللازم له، وإستقبال المواطنين بالوحدات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر والذين يرغبون في الحصول على المساعدة بشرط انطباق التعليمات عليهم.

ويعتبر استحقاق برنامج تكافل 325 جنيها، بالإضافة إلى للإبناء 80 جنيها للمرحلة الإبتدائية، و100 جنيه للمرحلة الإعدادية، و140 جنيها للمرحلة الثانوية، أما استحقاق برنامج كرامة هو استحقاق فردى بمبلغ 450 جنيها، يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لرفع العبء عن الأسر المستحقة وتحسين الظروف المعيشية لهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وذلك من خلال وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.