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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:00 ص
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر، إنه جارى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية والتى تنطلق السبت المقبل 18 مايو الجارى .
 
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات تتابع أى مشكلات تحدث داخل اللجان، وأيضا تتبع أى حالات نشر لأجزاء من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سير لجنة الامتحانات.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية ( تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي)، 757056 طالب وطالبة، حيث أن طلاب التعليم التجارى (260200) طالب/طالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقي (21864) طالب/طالبة، والزراعي (98775) طالب/طالبة، وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالب /طالبة.

يذكر أن الامتحانات ستجرى داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث أن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية   ( 132) مدرسة، والصناعية (644 ) مدرسة.

 


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