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ترامب: مصممون على إلحاق الهزيمة بشرور الإرهاب

الثلاثاء، 14 مايو 2019 08:42 ص
ترامب: مصممون على إلحاق الهزيمة بشرور الإرهاب ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مصممة على هزيمة الإرهاب، وقال " إننا.. ونحن نستعيد ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة مصممون على إلحاق الهزيمة بشرور الإرهاب ".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام العديد من سفراء الدول الإسلامية، وممثلى بعثاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة، فى حفل الإفطار الرمضانى السنوى بالبيت الأبيض، والذى يعد الحفل الثانى له منذ توليه منصبه الرئاسى.

وأضاف ترامب - فى كلمته - قائلا " إن هذا الوقت يعد صعبا بالنسبة للمسلمين حول العالم"، مشيرا إلى ما شهدته نيوزيلندا مؤخرا من هجمات إرهابية، إلى جانب ما تعرض له مسيحيون ويهود فى أحداث أخرى فى سريلانكا وكاليفورنيا وبيتسبرج.

واختتم الرئيس الأمريكى كلمته بعبارة " رمضان كريم".

 


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