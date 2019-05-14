تحرير 553 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 553 مخالفة مرورية متنوعة وتم ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، وفحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.

وتضمنت الجهود تحرير 108 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 58 مخالفة وتحرير 103 مخالفات غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 81 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 199 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.