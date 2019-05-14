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تحرير 1863 مخالفة لسيارات تسير بسرعات زائدة بالطرق الرابطة بين المحافظات

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:10 ص
تحرير 1863 مخالفة لسيارات تسير بسرعات زائدة بالطرق الرابطة بين المحافظات حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وحررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1863 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 

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