تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسرا عدد 11.160 نقطة ليصل إلى مستوى 5621.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 27.390 نقطة ليصل إلى مستوى 6040.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.48% رابحاً 22.590 نقطة ليصل إلى مستوى 4793.01 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 41.9 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار كويتى عبر 1605 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.32%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "عربى قابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه مراكز بنسبة 8.26%، ثم دانة بنسبة 8.04%، فيما تصدر سهم "المعامل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.06% ثم سنرجى بنسبة 5.62%، ثم المصالح بنسبة 5.29%.