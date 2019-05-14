video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:34 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 4 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسرا عدد 11.160 نقطة ليصل إلى مستوى 5621.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً  27.390 نقطة ليصل إلى مستوى 6040.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.48% رابحاً 22.590 نقطة ليصل إلى مستوى 4793.01 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 41.9 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار كويتى عبر 1605 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.32%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "عربى قابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه مراكز بنسبة 8.26%، ثم دانة بنسبة 8.04%، فيما تصدر سهم "المعامل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.06% ثم سنرجى بنسبة 5.62%، ثم المصالح بنسبة 5.29%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والعقار

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات

تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 10 قطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة