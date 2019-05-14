تأجيل محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية لـ 27 مايو

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 30 إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبة، لجلسة 27 مايو لطلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون.