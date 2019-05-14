بومبيو: النظام الإيراني هو أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط

واشنطن (أ ش أ)

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن النظام الإيراني هو أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وهدف الولايات المتحدة هو إصلاح هذا الوضع.

وقال بومبيو ـ في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أوردتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، "لقد زادوا عملياتهم الإرهابية واختباراتهم للصواريخ الباليستية وتنامت سلوكياتهم الخبيثة بشكل كبير عبر استخدام كيانات متعددة ابتداء بالحوثيين وانتهاء بحزب الله".

وأشار بومبيو إلى أن كل ما تقوم به إيران حدث خلال وجود الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي، مؤكدا أن الرئيس ترامب مصمم على جعل إيران تغير هذا السلوك.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده أرادت أيضا ضمان وجود قوات رادعة في المنطقة تحسبا لاقدام إيران على استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، سواء كان ذلك في العراق أو أفغانستان أو اليمن، أو أي مكان آخر بالشرق الأوسط للرد بالطريقة المناسبة.

وأضاف بومبيو أن "هدفنا ليس الحرب ..هدفنا هو تغيير سلوك نظام القيادة الإيرانية".