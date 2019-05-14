video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو: النظام الإيراني هو أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط

الثلاثاء، 14 مايو 2019 08:00 ص
بومبيو: النظام الإيراني هو أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن النظام الإيراني هو أكبر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وهدف الولايات المتحدة هو إصلاح هذا الوضع.

وقال بومبيو ـ في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أوردتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، "لقد زادوا عملياتهم الإرهابية واختباراتهم للصواريخ الباليستية وتنامت سلوكياتهم الخبيثة بشكل كبير عبر استخدام كيانات متعددة ابتداء بالحوثيين وانتهاء بحزب الله".

وأشار بومبيو إلى أن كل ما تقوم به إيران حدث خلال وجود الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي، مؤكدا أن الرئيس ترامب مصمم على جعل إيران تغير هذا السلوك.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده أرادت أيضا ضمان وجود قوات رادعة في المنطقة تحسبا لاقدام إيران على استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، سواء كان ذلك في العراق أو أفغانستان أو اليمن، أو أي مكان آخر بالشرق الأوسط للرد بالطريقة المناسبة.

وأضاف بومبيو أن "هدفنا ليس الحرب ..هدفنا هو تغيير سلوك نظام القيادة الإيرانية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو: لافروف سيلتقى بومبيو غدا فى سوتشى

بومبيو: قواتنا لردع تهديدات إيران بالشرق الأوسط لكننا "مستعدون للتفاوض"

الخارجية الأمريكية: بومبيو يبحث القضايا المتعلقة بفنزويلا وإيران وسوريا مع بوتين

الخارجية الأمريكية: بومبيو يسافر إلى روسيا من 12 إلى 14 مايو للقاء بوتين

أخبار العالم

اخبار العرب

اخبار اليوم

مايك بومبيو

الولايات المتحدة

ايران

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

فى الخلافة العثمانية الجديدة "إن لم تعتقل فستقتل".. سيدة تتعرض للطعن لمجرد إعلانها التبرع للمعارضة فى إسطنبول.. وممثلة تُحرم من جائزة سينمائية لعدم دعمها حزب "السلطان".. وتفاقم حملات الاعتقالات ضد المعارضين

فى الخلافة العثمانية الجديدة "إن لم تعتقل فستقتل".. سيدة تتعرض للطعن لمجرد إعلانها التبرع للمعارضة فى إسطنبول.. وممثلة تُحرم من جائزة سينمائية لعدم دعمها حزب "السلطان".. وتفاقم حملات الاعتقالات ضد المعارضين

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة