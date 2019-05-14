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برلمانى إيرانى: الهجوم على ناقلات قبالة ساحل الإمارات "أذى إسرائيلى"

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:49 ص
برلمانى إيرانى: الهجوم على ناقلات قبالة ساحل الإمارات "أذى إسرائيلى" البرلمانى الإيرانى بهروز نعمتى
رويترز
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نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم البرلمان بهروز نعمتى قوله اليوم الثلاثاء إن الهجوم الذى تعرضت له ناقلات قبالة ساحل الإمارات هو "أذى إسرائيلى".

وأضاف "الأحداث التى وقعت فى الإمارات أذى إسرائيلى". ولم يقدم أى تفاصيل عن الدور الذى قد تكون إسرائيل لعبته فى الهجوم.

وكانت السعودية قد قالت أمس الاثنين إن اثنين من ناقلاتها من بين الناقلات التى تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات ووصفته بأنه محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الإمارات يوم الأحد إن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريبية قرب إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود فى العالم والتى تقع خارج مضيق هرمز مباشرة. لكن لم تذكر أى تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

 

 

 


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