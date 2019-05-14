بالعجلة.. الطفل عصام يعمل فى نقل الخبز ببنى سويف لتوفير مصاريفه

بنى سويف :هانى فتحى

وسط زحمة شوارع مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف يستقل طفل لا يتجاوز طوله المتر الواحد دراجة قديمة لا تستطيع قدماه لمس الأرض بحثا عن لقمة العيش.

رصدته كاميرا اليوم السابع أثناء سيره بصعوبة وسط الشارع المزدحم بمنطقة الطراد وسط مدينة ببا، يقود الدراجة بيد واحدة وفى اليد الأخرى يحمل كيسا كبيرا بداخله خبز.

قال الطفل عصام سيد عويس طالب فى الصف الأول الاعدادى بمدرسة مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف "والدى يعمل نجار مسلح وأنا طالب فى الصف الأول الإعدادى".

وتابع الطفل عصام وهو يحمل الخبز بيده "أعمل فى أحد المخابز التى تنتج الخبز البلدى السياحى منذ عام ونصف لمدة تتجاوز الثمانية ساعات يوميا وأحصل على 15 جنيها يوميا مقابل العمل "

وأضاف الطفل عصام "أنقل الخبز المطلوب من صاحب المخبز إلى المطاعم والباعة الجائلين وكذلك إلى المنازل يوميا، وأواجه صعوبة فى الشوارع المزدحمة نظرا لقصر قامتى وعدم قدرتى على التوقف بالدراجة بسهولة وسط هذه الشوارع.

وأكد الطفل عصام سيد على سعادته فى العمل بالمخابز، قائلا: فى أوقات الدراسة بروح المدرسة واطلع أكمل بعد المدرسة وأوقات بغيب من المدرسة علشان الشغل.

وتابع الطفل "سبب خروجى للعمل هو حب العمل والاعتماد على النفس، وعشان أوفر مصاريفى واشترى اللبس اللى عايزه.