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بالإنفوجراف.. استعراض موقف الإنجاز في تنفيذ المشروعات المتعثرة خلال 9 أشهر

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:24 ص
بالإنفوجراف.. استعراض موقف الإنجاز في تنفيذ المشروعات المتعثرة خلال 9 أشهر انفوجراف التخطيط
كتبت هبة حسام
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الملامح الرئيسة لخطة المشروعات المتعثرة تضمنت 316 مشروعا بتكلفة تبلغ 6.2 مليار جنيه

الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا من المشروعات المتعثرة باعتمادات بلغت 72 مليون جنيه لعام 2018/2019 منها 7 مشروعات للإسكان و4 للرى

3.6 مليار جنيه لمشروعات الإسكان و991 مليون جنيه للشباب والرياضة 662 مليون / جنيه لمشروعات الصحة والسكان في الخطة المعدلة للعام 2018/2019

 

استعرضت الحكومة موقف الإنجاز في تنفيذ المشروعات المتعثرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2018 /2019 حيث تضمنت الملامح الرئيسة لخطة المشروعات المتعثرة لعدد 316 مشروع بتكلفة تبلغ 6.2 مليار جنيه.

كما أوضحت أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغت 11 مشروعًا باعتمادات بلغت حوالي 72 مليون جنيه عام 2018/2019، وتتمثل في تنفيذ 7 مشروعات تابعة لوزارة الإسكان إلي جانب تنفيذ 4 مشروعات لوزارة الري.

وأشارت إلى أنه تم إجراء متابعة ميدانية لحوالي 26 مشروعًا تضمنت 15 مشروعًا للإسكان، و5 مشروعات للصحة، إلى جانب 4 مشروعات للموارد المائية والري، ومشروعين للزراعة، وفيما يخص المتابعة المالية فقد تم تقدير قيمة الانفاق الاستثماري بمبلغ 3.7 مليار جنيه بنسبة 60% من الخطة المعدلة في حين بلغت قيمة التنفيذ العيني حوالي 4.3 مليار جنيه.

وتضمنت خطة العام 2018/2019 مبلغ3.6  مليار جنيه لـ 240 مشروعا من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و991 مليون جنيه لـ 21 مشروعًا للشباب والرياضة إلى جانب مبلغ 662 مليون جنيه لـ 13 مشروعًا للصحة والسكان و397 مليون جنيه لـ 14 مشروعًا للتعليم العالي فضلًا عن مبلغ 331 مليون جنيه لـ 20 مشروع للموارد المائية والري و 185مليون جنيه لـ 8 مشروعات من مشروعات الزراعة.

كما أوضحت أن عملية الحصر جارية للوقوف على أية مشروعات أخرى متعثرة ماليًا حتي يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها للانتهاء من تنفيذها حيث تتبني  العمل على معرفة موقف تنفيذ كل المشروعات المتعثرة والمدرج لها اعتمادات خلال العام المالي الحالي 18/2019 وذلك بشكل ربع سنوي بالتنسيق مع كل المحافظات.

 

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