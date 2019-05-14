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انتهاء استعدادات الفنادق لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال 20 يوما

الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:30 ص
انتهاء استعدادات الفنادق لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال 20 يوما ارشيفية
كتبت آمال رسلان
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تعمل الحكومة من خلال قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة بمتابعة استعدادات الفنادق لبطولة الأمم الإفريقية والتى تستضيفها مصر فى يونيو القادم، حيث يتابع القطاع بشكل شبه يومى ما تقوم به إدارات الفنادق خاصة فى المدن المستهدفة فى مقدمتها القاهرة والإسكندرية والسويس الإسماعيلية.

وقال عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على الفنادق لـ"اليوم السابع"، إن القطاع بدأ المتابعة منذ ثلاثة أشهر تقريبا وكان هناك بعض الملاحظات تم إبلاغ كل فندق بها على حدة، وطالبنا منهم التحرك سريعا للانتهاء من كافة الاستعدادات، لافتا إلى أنه جارى متابعة الانتهاء من ذلك مع الفنادق.

ولفت العاصى إلى أن جميع الفنادق ستكون مستعدة بشكل كامل للبطولة فى غضون 20 يوما، لافتا إلى أن العين السخنة ستكون ضمن الفنادق المستهدفة حيث سيتم استغلالها لقربها من السويس، فى حين تمتلك الاسكندرية أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية وفى حال الاحتياج لعدد أكبر سيتم الاستعانة بالساحل الشمالى حيث هناك 3 ألاف غرفة فندقية أخرى.

وعن القاهرة والتوقعات بحدوث أزمة فى الفنادق لتزامن البطولة مع موسم السياحة العربية، أشار العاصى إلى أنه من الصعب حدوث أزمة كهذه حيث تمتلك القاهرة 35 ألف غرفة فندقية، منها 20 ألف غرفة لمستويات الأربعة وخمس نجوم، هذا فضلا عن وجود حلول بديلة يتم العمل عليها الآن لمواجهة أى أزمات حال حدوثها.


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