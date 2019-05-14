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أسفرت عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين..

النيابة تستعجل التقرير الفنى لسيارة سقطت بمرور العجوزة وتحليل مخدرات السائق

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:13 ص
النيابة تستعجل التقرير الفنى لسيارة سقطت بمرور العجوزة وتحليل مخدرات السائق سقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة، تقرير المعمل الفنى، بشأن فحص سيارة نقل سقطت من أعلى كوبرى "ناهيا" داخل وحدة مرور العجوزة، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين، فضلًا عن نتيجة تحليل عينة المخدرات لسائق السيارة المتهم فى الواقعة.
 
كانت جهات التحقيق استمعت لأقوال المصابين فى الواقعة عقب استقرار حالتهم الصحية، ومن بينهم  الرائد إسلام الضبع الضابط بوحدة مرور العجوزة،  والذى أصيب بكسر في القدم، وقال أنه كان يجلس بصحبة مهندس فنى "المصاب الثاني" داخل غرفة الفحص الكائنة بوحدة المرور، يباشرا عملهما المكلفين به،  وفوجئا بسقوط سيارة ربع نقل داخل الوحدة، مما أدي إلى سقوط سقف الغرفة عليهم فنتج عن ذلك إصابتهما.
 
وكشفت التحقيقات أن سيارة نقل، كانت تسير بسرعة عالية عكس الاتجاه، فسقطت من أعلي كوبري ناهيا، مما أسفر عن وفاة سيدة، كانت متواجدة مصادفة أسفل الكوبرى، وإصابة 4 أخرين بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد. 
 
 

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