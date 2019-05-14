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المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى الجيزة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:09 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات الجيزة و المنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه بالجيزة.
 
 
كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم أحمد.ر  35 سنه، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلا دراجة بخارية، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من فتاة بالإكراه فى منطقة الجيزة، بعد أن استغل مرور المجنى عليها من أحد شوارع  المنطقة خالى من الماره، فى وقت متأخر من الليل عقب عودتها من عملها، وقام بإشعار سلاح ناري كان بحوزته " فرد خرطوش "، مهددا الضحية لإجباره على إعطائه متعلقاتها الشخصية، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.
 
 
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الجيزة، لتفادي الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستفيد فتاة فى العقد الثالث من العمر تدعى " وفاء.م " فى حالة ذغر، وبسؤاله عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.
 
 
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
 
 
وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.
 
 
عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

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