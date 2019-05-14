المجلس العسكرى السودانى: شقيق عمر البشير هرب إلى تركيا

وكالات الأنباء

أعلن المجلس العسكرى السودانى، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أحد الأشقاء الخمسة "للرئيس المخلوع" عمر البشير، على غرار ما تم إعلانه سابقا، عن اعتقال شقيقين اثنين وقد تمكن الشقيق الثانى من الفرار إلى تركيا .

وقال المتحدث باسم المجلس العسكرى الفريق الركن شمس الدين كباشى، حسبما نقلت "سبوتنيك" "كنا أعلنا فى أبريل اعتقال شقيقى الرئيس، عبد الله والعباس، لكن هذا التصريح لم يكن دقيقا: ذاك اليوم تم القبض على عبد الله فقط".

وتم القبض على عبد الله يوم 17 أبريل، وفى اليوم التالى شوهد عباس على الحدود مع دولة مجاورة.

وطالبت السلطات السودانية من هذه الدولة، تسليم شقيق البشير لكنها رفضت ذلك، بحسب المصدر.

وتابع: "ثم علمنا أنه فى تركيا".

ووفق بيان المجلس العسكرى: "تم احتجاز البشير فى سجن كوبر فى الخرطوم".

يذكر أن مكتب المدعى العام السودانى قد أعلن عن توجيه اتهام إلى البشير بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التى اندلعت ضد نظامه وأدت إلى الإطاحة به فى 11 أبريل.

وأوضح المدعى العام، أن التهم صدرت فى سياق التحقيق فى مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد فى منطقة برى بشرق العاصمة الخرطوم.