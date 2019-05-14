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الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:14 ص
خالد صلاح
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الكويت تمنح العراق قرضاً لاستكمال بناء 73 مدرسة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 06:07 ص
الكويت تمنح العراق قرضاً لاستكمال بناء 73 مدرسة رئيس وزراء العراق
وكالات الأنباء
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أعلنت وزارة التربية في العراق، استكمال متطلبات بناء 73 مدرسة ضمن القرض المقدم من دولة الكويت.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه "جرى إنجاز كافة المتطلبات الإدارية والفنية الخاصة بعملية بناء 73 مدرسة موزعة على مختلف مديرياتها العامة لبغداد والمحافظات، عن طريق قرض تقدمه دولة الكويت".

وأضاف البيان، أن "الخطوة تأتي لإنهاء ملف أزمة المدارس خصوصا فيما يتعلق بتزاحم أكثر من مدرسة في بناية واحدة، أو معالجة الأعداد الكبيرة في الصف الواحد، بالإضافة إلى توفير المستلزمات لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في المراحل الدراسية كافة".

وأوضحت الوزارة ، أنها عمدت إلى توزيع تلك البنايات ذات السعات المختلفة على المناطق التي تعاني من كثافة سكانية عالية، بغية توفير بيئة تربوية تساعد الطلاب على فهم وإدراك المناهج الدراسية.

 

 

 


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