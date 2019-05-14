الكرملين: أمريكا لم تقترح لقاء بين بوتين وترامب خلال مجموعة العشرين

رويترز

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تتقدم بأى اقتراح رسمى لعقد لقاء بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان الشهر المقبل.

وكان ترامب قد قال أمس الاثنين إنه سيلتقى مع بوتين والرئيس الصينى شى جين بينج فى قمة العشرين.

وقال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف، "علمنا بالتصريح"، مضيفا أنه تم الإدلاء بمثل هذه التصريحات من قبل.

وأشار إلى إلغاء آخر اجتماع كان مزمعا بين بوتين وترامب بناء على طلب واشنطن.