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القبض على 5 أشخاص وراء سرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح بالقاهرة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:24 ص
القبض على 5 أشخاص وراء سرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح بالقاهرة حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 5 أشخاص وراء سرقة سيارة محملة بـ 10 أطنان من كابلات النحاس بحلوان، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من سائق مقيم بمحافظة القليوبية، بأنه أثناء توقفه بالسيارة ملكه "نقل" محمل عليها 10 أطنان كابلات نحاس "خردة" بطريق كورنيش النيل كفر العلو بدائرة القسم، فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص بيضاء اللون أخبره مستقليها بتواجد أحد الأشخاص أعلى السيارة قيادته، فقام بالترجل من السيارة لاستبيان الأمر، وفوجئ بقيام أحدهم بالاستيلاء على السيارة قيادته بحمولتها، واصطحبوه داخل السيارة قيادتهم كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض " مطواة " وقاموا بإطلاق سراحه بطريق الكريمات بمنطقة الصف بالجيزة، والاستيلاء على السيارة وما عليها من حمولة.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص سبق اتهامهم فى العديد من القضايا ( سلاح بدون ترخيص، سرقة وسائل نقل، سرقة). 
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- 2 فرد خرطوش عيار 16مم- سلاح أبيض "مطواة").
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بأنه حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وسيرهم بمحل البلاغ شاهدوا السيارة المستولى عليها، فقام أحدهم باعتلاء السيارة وقام باقى المتهمين بإخطار المجنى عليه بتواجد المتهم أعلى السيارة، مما دعاه إلى الترجل من السيارة لاستبيان الأمر، ثم اصطحبوا المجنى عليه داخل السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة كرها عنه، وقام أحدهم باستقلال السيارة المستولى عليها وفر هاربا، وأقروا بقيامهم بإخفاء السيارة المستولى عليها بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة العياط بالجيزة، وباستهدافها تبين أنها متحفظ عليها بمركز شرطة العياط بالجيزة، وأضافوا بتصرفهم فى الكابلات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيىء النية" (تاجر خردة – عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات ومحبوس على ذمة قضية "سرقة") وباستهداف تاجر الخردة وتم ضبطه وبإرشاده تم ضبط 2 طن نحاس من متحصلات الواقعة بمخزن كائن بمنطقة البدرشين بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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