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القبض على مسئولين سابقين للاشتباه بتورطهما فى قضايا فساد بالصين

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:50 م
القبض على مسئولين سابقين للاشتباه بتورطهما فى قضايا فساد بالصين الشرطة الصينية ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت النيابة العامة الشعبية العليا فى الصين القبض على مسئولين سابقين بارزين أحدهما مُشرع سابق فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالى الصين، والثانى النائب السابق لحاكم مقاطعة "جيانجسو" شرقى الصين، للاشتباه بتورطهما فى قضايا فساد.

وذكرت النيابة العليا - فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على شينغ يون المشرع البارز السابق فى منطقة منغوليا الداخلية، للاشتباه فى حصوله على رشوة، موضحة أن شينغ يون عمل نائبا سابقا لرئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصينى المحلى فى منطقة منغوليا الداخلية، ونائبا سابقا لسكرتير الفرقة القيادية الحزبية فى اللجنة الدائمة.

وفى سياق متصل، أضافت النيابة أنه تم القبض على مياو روى لين النائب السابق لحاكم مقاطعة جيانغسو شرقى الصين لتقاضيه رشوة.

وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى ولجنة الرقابة الوطنية أعلنت فى نوفمبر الماضى أن لين يخضع للتحقيق، وتم طرده من الحزب وتجريده من منصبه بسبب ارتكابه العديد من الانتهاكات.

 


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