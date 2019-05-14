القبض على ربة منزل لشروعها فى خطف طفلة بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث قسم شرطة الخانكة، القبض على ربه منزل لشروعها فى خطف طفله أثناء قيام والدها بشراء حلوى لها، تم التحفظ على المتهمة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، بلاغا من الأهالى بضبط سيده حال قيامها بمحاولة خطف طفله بشارع الترعه دائرة القسم .

على الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه حال قيام المدعو "محمد. ك. س" 34 سنة،صاحب محل حدايد وبويات ومقيم شارع عبدالكريم بطا دائرة القسم، بشراء بعض الحلوى لنجلته 4 سنوات من محل أيس كريم بشارع الترع دائرة القسم .

فوجئ بإختفاء نجلته وبالبحث عنها بمساعدة الأهالى، وأمكن العثور عليها حال سيرها رفقة المدعوه "نجود. س . ا" 43 سنه بدون عمل ومقيمه عين شمس – القاهرة .

قام ضباط وحدة مباحث القسم بإصطحاب المذكورة لديوان القسم، وبسؤالها أنكرت قيامها بمحاولة خطف الطفله، وقررت تواجدها بدائرة القسم لإستجداء الماره لضيق حالتها المادية، وقدمت 2 شهاده طبيه تفيدا إصابتها بمشاكل سمعية، وبحوزتها هاتف محمول ومبلغ مالى 30 جنيه مصرى عملات ورقيه مختلفة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .