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بعد حصولها على قرض..

العراق تنسق مع فرنسا لإطلاق مشروعى قمر صناعى ووكالة فضاء عراقية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:04 م
العراق تنسق مع فرنسا لإطلاق مشروعى قمر صناعى ووكالة فضاء عراقية قمر صناعى - صورة أرشيفية
كتب : أحمد علوى
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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها تنسق مع الحكومة الفرنسية لإكمال مشروعى القمر الصناعى ووكالة الفضاء العراقية، مبينة أن ذلك جاء بعد الحصول على قرض من باريس.

 

وقال الوكيل الأقدم للشئون الفنية أمير البياتى فى تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية، إن الوزارة "نسقت مع الحكومة الفرنسية من أجل إكمال مشروعى القمر الصناعى العراقى ووكالة الفضاء العراقية، وبالتنسيق مع شركة إير باص الفرنسية المختصة بتصنيع الأقمار الصناعية".

 

وأضاف أنه "تم الحصول على ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟل إﻧﺠﺎز ﻫﺬه المشاريع إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﻣﻨﻴة أﺧﺮى".

 

ووصف اﻟﺒﻴﺎتى المشروعين بأنهما "سياديان ومهمان، مشترطا أن "ﻳﺘﻢ الحفاظ على المدارات اﻟﺨﺎﺻﺔ بالبلاد اﻟتى ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ سيتم تشغيل اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎعى اﻟﻌﺮاقى ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎزه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ".

 

وتابع أن "ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎعى ﺳﻴﺨﺪم المجالات الأﻣﻨﻴﺔ والاقتصادية والزراعية واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ بالإضافة إلى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟتى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺨﺪم اﻟﺠﺎﻧﺐ الأمنى".

 

كما أكد المسئول العراقى أنه "تم التنسيق مع شركات فرنسية ﻣﺨﺘﺼﺔ من أجل ﺗﻨﻔﻴﺬ المشاريع وإنشاء نواة ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟتى ﺳﺘﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ المؤسسات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻘﻄﺎﻋﺎت أخرى مختلفة".

 


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