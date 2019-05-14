الصين تعلن الاتفاق مع أمريكا على مواصلة محادثات التجارة

رويترز

قالت الحكومة الصينية اليوم الثلاثاء إن بكين وواشنطن اتفقتا على مواصلة المحادثات بشأن نزاعهما التجارى، فى الوقت الذى قال فيه الرئيس دونالد ترامب إنه يعتقد أن النقاشات التى جرت مع بكين فى الآونة الأخيرة ستكون ناجحة.

تأتى التصريحات الأكثر تفاؤلا بعض الشىء بعد أن صعد الطرفان حربهما التجارية، مع إعلان الصين عن تفاصيل فرض رسوم جديدة على واردات أمريكية أمس الاثنين، وعقب تحرك الولايات المتحدة الأسبوع الماضى لاستهداف واردات صينية.

وقال مكتب الممثل التجارى الأمريكى إنه يعتزم عقد جلسة استماع عامة الشهر القادم بشأن احتمال فرض رسوم تصل إلى 25% على واردات إضافية بقيمة 300 مليار دولار من الصين. وقال المكتب إن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ستُضم إلى تلك القائمة لكن الأدوية ستحظى باستثناء منها.

وقال قنج شوانج المتحدث باسم الخارجية الصينية خلال إيجاز صحفى يومى "ما أفهمه هو أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على المضى قدما فى إجراء المناقشات ذات الصلة. أما عن كيفية المضى قدما، فأعتقد أن ذلك سيتوقف على مزيد من المشاورات بين الطرفين".

لكنه أضاف أن الصين لن تذعن للتنمر. وتابع "نأمل ألا يسىء الجانب الأمريكى تقدير الموقف وألا يستهن بعزيمة الصين وإرادتها فى حماية مصالحها".