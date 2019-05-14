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الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:30 م
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السجن 10 سنوات لمحامى زور محررات رسمية بالشرقية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:25 م
السجن 10 سنوات لمحامى زور محررات رسمية بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، محامى وربة منزل بمدينة الزقازيق، بالسجن 10 سنوات، لتزوريهما محررات رسمية خاتم شعار الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى بيومي، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد، وتامر عبد العظيم، وسامى سمير.

تعود أحداث القضية رقم 4894 لسنة 2019، جنايات ثان الزقازيق، ليوم 8 مارس سنة 2018، عندما اتهمت النيابة العامة كل من: "م ص ع خ" محام، 34 سنة، مقيم بناحية دويدة بالزقازيق، و"س م إ ع إ" مقيمة بناحية منشية أباظة بالزقازيق، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى تزوير محرر رسمى عبارة عن شهادة منسوب صدورها لمكتب بريد جنوب الزقازيق، بالإضافة إلى تقليد خاتم شعار الجمهورية والأكلاشيهات الخاصة بمكتب البريد، وذلك للتحايل على القانون وتقديم المستندات المزورة للمحكمة فى القضية رقم 18805 لسنة 2017، جنح ثان الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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