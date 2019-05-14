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السبت.. انتخابات نقابة العلميين على مقعد النقيب العام بكافة المحافظات

الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:00 ص
السبت.. انتخابات نقابة العلميين على مقعد النقيب العام بكافة المحافظات انتخابات نقابة العلميين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للعلميين، انتخابات بكافة المحافظات، لاختيار النقيب العام، لاستكمال الفترة المتبقية فى فترة المجلس الحالى، يوم السبت المقبل، 18 مايو 2019، وذلك بعد صدور حكم قضائى بصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التى تم عقدها بتاريخ 12 إبريل الماضى، والقرارات الصادرة عنها، وصحة الإجراءات التى تم الإعلان عنها، لإجراء انتخابات على مقعد النقيب العام.
 
ويتنافس على مقعد النقيب العام للعلميين، 14 مرشحا، هم: سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، الدكتور محمد عيسى، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل أول النقابة الحالى، والدكتور محمد البنا،رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازى أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشارى تحاليل طبية.
 
وتضم قائمة المرشحين أيضا: أحمد فتحى عبد الصمد، السيد السيد محمد موسى، جمال أحمد متولى، حسن هلال محمد السيد، شريف حسنى حسن سرور، عبد العال حسن عطية، محمد السيد محمود راشد، محمد شرف الدين زكى، محمد محمود عيسى أحمد.
 
وكانت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.
 
 
 

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