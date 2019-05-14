الدفاع الروسية: رصد 48 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

موسكو(أ ش أ)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركى 39 انتهاكا آخر.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات اللاذقية وحماة وإدلب وحلب .. مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين فى سوريا، لم ينفذ أية عمليات إنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، موضحا أن العدد الإجمالى للمراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

كما أشار إلى أن عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، لم يحدث به أى تغيير حيث يبلغ عددها فى الوقت الراهن 234 فصيلا.