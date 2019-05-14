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الداخلية الروسية: انخفاض معدل الهجمات الإرهابية فى عام 2018 بنسبة 16%

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:45 ص
الداخلية الروسية: انخفاض معدل الهجمات الإرهابية فى عام 2018 بنسبة 16% الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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قالت وزارة الداخلية الروسية اليوم الثلاثاء، فى تقرير أطلق عليه معدل الجريمة فى روسيا لعام 2018 إن عدد الهجمات الإرهابية فى روسيا انخفض بنسبة 16.2% مقارنة بالعام الأسبق 2017.

وأوضح التقرير - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن القائمين بإنفاذ القانون فى روسيا أحبطوا 30 من أصل 31 هجومًا إرهابيًا العام الماضى، كما انخفض عدد التنبيهات الإرهابية الخاطئة بنسبة 50%، مضيفا أنه خلال العام الماضى 2018، تم الإبلاغ عن 1679 جريمة ذات طبيعة إرهابية، أى ما يعادل 10.3% و 1265 جريمة ذات طبيعة متطرفة أى بنسبة 16.8% .

 


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