الداخلية الروسية: انخفاض معدل الهجمات الإرهابية فى عام 2018 بنسبة 16%

موسكو (أ ش أ)

قالت وزارة الداخلية الروسية اليوم الثلاثاء، فى تقرير أطلق عليه معدل الجريمة فى روسيا لعام 2018 إن عدد الهجمات الإرهابية فى روسيا انخفض بنسبة 16.2% مقارنة بالعام الأسبق 2017.

وأوضح التقرير - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن القائمين بإنفاذ القانون فى روسيا أحبطوا 30 من أصل 31 هجومًا إرهابيًا العام الماضى، كما انخفض عدد التنبيهات الإرهابية الخاطئة بنسبة 50%، مضيفا أنه خلال العام الماضى 2018، تم الإبلاغ عن 1679 جريمة ذات طبيعة إرهابية، أى ما يعادل 10.3% و 1265 جريمة ذات طبيعة متطرفة أى بنسبة 16.8% .