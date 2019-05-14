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الخميس.. آخر موعد للتقدم لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:00 ص
الخميس.. آخر موعد للتقدم لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات وزاره التنميه المحليه
كتب على عبد الرحمن
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تنتهى الخميس المقبل، الفترة المحددة لتلقى طلبات مسابقة القيادات المحلية بالمحافظات، والتى تشمل رؤساء أحياء ومدن ومراكز فى جميع المحافظات .
 
وكان التقديم للمسابقة قد بدأ يوم الثلاثاء الماضى، ولمدة شهر ومن المقرر إجراء اختبارات شفوية وتحريرية للمتقدمين وسيتم الاختيار عن طريق لجنة تضم 3 محافظين وخبراء متخصصين فى اللغات والحاسب الآلى ومستشار بمجلس الدولة وأمين عام الإدارة المحلية.
 
وتتم الاختبارات بحيادية وشفافية كاملة لضمان اختيار قيادات تعمل على دعم الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات وتحقيق رضاهم عنها.
 
ومن المقرر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للقيادات التى سيتم اختيارها على كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات.
 
 

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