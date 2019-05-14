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الحكومة تستعرض خطط مشروعات تطوير مناطق سقارة والفسطاط وبحيرة عين الصيرة والمتحف الكبير

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:33 ص
الحكومة تستعرض خطط مشروعات تطوير مناطق سقارة والفسطاط وبحيرة عين الصيرة والمتحف الكبير المتحف المصرى الكبير - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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استعرضت الحكومة خطط مشروعات تطوير مناطق "سقارة، والفسطاط وبحيرة عين الصيرة، والمتحف المصرى الكبير"، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، وممثلى الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع الذى ضم أكثر من مسئول ومحافظ، عرض تصميمات مشروع تطوير منطقة سقارة، وتم الاتفاق على قيام استشارى المشروع بالبدء فى إعداد الرسومات التنفيذية، تمهيداً لبدء تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة.

كما تم أيضاً عرض التصور الخاص بالكورنيش والممشى السياحى المقرر إقامته حول بحيرة عين الصيرة، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية، وذلك بمشروع تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، موضحاً أنه تم التوجيه بتنفيذ أعمال الرفع المساحى، والبدء فى إعداد الرسومات التنفيذية.

وأسفر الاجتماع إلى التوجيه بسرعة دراسة شبكة الطرق، وإعادة استخدام الأراضى، بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، كما تم متابعة ما تم تنفيذه من خطوات فيما يتعلق بتطوير تلك المنطقة، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل نقلة حضارية بمنطقة القاهرة التاريخية، وستكون من عوامل جذب السياح والمواطنين لمشاهدة الآثار التاريخية العريقة بهذه المنطقة.

 

 

 


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