الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، حكمها بالحبس 3 سنوات على "هانى .ع .ا" عاطل، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "هانى .ع .ا" وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة القسم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.