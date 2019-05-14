video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:59 ص
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن، المستشار محمد عبد العليم رضوان، حكمها بالحبس 3 سنوات على "هانى .ع .ا" عاطل، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم.

 

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "هانى .ع .ا" وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة القسم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحبس 3 سنوات لعاطل لترويجه المواد المخدرة بالمنوفية

الحبس عامين لعاطل لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية

حبس طالب لاتهامه بقتل سائق بقرية كفر العرب بالمنوفية

الحبس 7 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الحبس 3 سنوات لعاطلين لقيامهما بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية

حبس طالب قتل صديقة بسبب المزاح فى المنوفية

الحبس 5 سنوات لعاطلين لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراة بالمنوفية

محكمة جنايات شبين الكوم

حبس عاطل

مواد مخدرة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة