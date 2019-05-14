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التنمية المحلية: توفير فرص عمل للشباب عبر قروض ميسرة بتكلفة 25 مليار جنيه

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:33 م
التنمية المحلية: توفير فرص عمل للشباب عبر قروض ميسرة بتكلفة 25 مليار جنيه اجتماع لجنة الخطة والموازنة - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح
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قال المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب خلال العام المالى القادم 2019/2020، عبر توفير قروض مُيسرة لهم بمبلغ 25 مليار جنيه.

 

وأوضح أبو جاعور، أن الوزارة توفر قروض مُيسرة للشباب من 3000 إلى 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن 60% من هذه القروض تذهب للمرأة المعيلة، مضيفا أن الوزارة أطلقت برنامج "مشروعك" لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تصل فيه القروض إلى 3 ملايين جنيه.

 

كما أشار مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، إلى أن الوزارة ستشارك فى مشروعات تنمية سيناء بنحو 530 مليون جنيه لاستكمال الطرق العرضية المطلوبة لتنمية سيناء، خلال العام المالى الجديد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.


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