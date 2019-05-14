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التنمية المحلية: تعديل الأحوزة العمرانية للقرى والمدن للتصالح بمخالفات البناء

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:41 م
التنمية المحلية: تعديل الأحوزة العمرانية للقرى والمدن للتصالح بمخالفات البناء مخالفات بناء
كتب عبد اللطيف صبح
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كشف المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، عن خطة الوزارة لتعديل مُخطط الأحوزة العمرانية للقرى والمدن فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 

وأوضح ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم ضم الكتل السكنية الكبرى التى تصل لها المرافق إلى الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المحافظات لضم الكتل السكنية الكبرى التى وصل اليها إلمرافق من كهرباء ومياه للأحوزة العمرانية، مؤكدا أنه لن يتم ضم المتناثرات البعيدة عن الكتل السكنية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.


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