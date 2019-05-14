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التحفظ على 18 ألف 588 عبوة دوائية وأقراص مجهولة المصدر بالشرقية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:21 ص
التحفظ على 18 ألف 588 عبوة دوائية وأقراص مجهولة المصدر بالشرقية الأدوية المضبوطة
الشرقية - إيمان مهنى
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فى حملة مشتركة للتفتيش الصيدلى بالشرقية مع الرقابة التجارية و التموينية، تم ضبط مخزن أدوية غير مرخص بالزقازيق، والتحفظ علي كميات كبيرة من الأدوية المجهولة المصدر و محظور تداولها .

قامت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلى و بإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع الرقابة التجارية و التموينية بالشرقية لشن حملة مسائية مشتركة لمداهمة أحد المخازن غير المرخصة بمدينة الزقازيق، بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بالإتجار فى الأدوية و المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون .

 و قد أسفرت الحملة عن ضبط و تحريز عدد  18 الف 588  (قرصا/عبوة/سرنجة/زجاجة) لأدوية و مستلزمات متنوعة منها مستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر ، و أدوية بشرية و مستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مرخص و تم عمل المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .

 


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