التحفظ على 18 ألف 588 عبوة دوائية وأقراص مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

فى حملة مشتركة للتفتيش الصيدلى بالشرقية مع الرقابة التجارية و التموينية، تم ضبط مخزن أدوية غير مرخص بالزقازيق، والتحفظ علي كميات كبيرة من الأدوية المجهولة المصدر و محظور تداولها .

قامت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة التفتيش الصيدلى و بإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع الرقابة التجارية و التموينية بالشرقية لشن حملة مسائية مشتركة لمداهمة أحد المخازن غير المرخصة بمدينة الزقازيق، بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بالإتجار فى الأدوية و المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون .

و قد أسفرت الحملة عن ضبط و تحريز عدد 18 الف 588 (قرصا/عبوة/سرنجة/زجاجة) لأدوية و مستلزمات متنوعة منها مستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر ، و أدوية بشرية و مستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مرخص و تم عمل المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة .