التحريات تكشف: قاتل خفير كوبرى الدقى فشل فى السرقة خوفا من ملاحقة أصحاب المحلات

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى جريمة مقتل خفير تابع لشركة مقاولات شهيرة أسفل كوبرى الدقى، أن المتهم بارتكاب الواقعة، فشل فى الاستيلاء على أى مسروقات خاصة بالضحية، أو مواد إنشاء متعلقة بصيانة كوبرى الدقى.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم عقب ارتكابه الجريمة فر هاربا، خشية كشف أمره وملاحقته من جانب أصحاب المحلات المجاورة للكوبرى، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليه.

وشملت عملية البحث التنسيق مع قسمى شرطة العجوزة وبولاق الدكرور، لفحص عدد من المشتبه بهم من جامعى القمامة والخردة، المترددين على منطقة الدقى، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة بالمنشآت المحيطة بالكوبرى.

ومن جانبها قررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبرى الدقى، فانتقل المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة خفير تابع لشركة مقاولات،معين لتأمين مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى مصابا بعدة طعنات مفارقا الحياة.

ويكثف رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة المباحث، إجراء التحريات لضبط مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.