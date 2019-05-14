الانتهاء من التعاقد على الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

انتهت الجهات المعنية من التعاقد على الخدمات التى سيتم توفيرها لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التعاقد على توفير المخيمات اللازمة للحجاج فى كل من منطقة عرفات و"منى"، وكذلك توفير وسائل انتقال حديثة لنقل الحجاج إلى أماكن تأدية المناسك.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى انتهت فيه الاختبارات التحريرية لمشرفى حجاج الجمعيات الأهلية أون لاين على برنامج الحاسب الآلى، وتم إعلان نتائج الإختبارات التحريرية لكل ممتحن فور إنتهائه من إجراء الاختبارات ضماناً للشفافية، مع اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين مع التركيز على تدريب وتأهيل المشرفين باعتبارهم أهم العناصر الرئيسية فى نجاح رحلة الحج.