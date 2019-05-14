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الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال مسئول تكوين الخلايا النائمة فى داعش

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:15 ص
الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال مسئول تكوين الخلايا النائمة فى داعش أبو بكر البغدادى وعناصر تنظيم داعش الإرهابى
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال مسئول تكوين الخلايا النائمة وتفخيخ السيارات فى تنظيم داعش الإرهابى غربى نينوى.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية فى بيان - نقلته السومرية نيوز - إنه "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وسرعة فى التحرك نحو الأهداف تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات نينوى من القبض على أحد الإرهابيين فى حى الانتصار بالجانب الأيسر من الموصل.

وأضافت المديرية أن "الإرهابى مسئول عن تفخيخ السيارات فى غربى نينوى ويعمل حاليا على تكوين خلايا نائمة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 /1 إرهاب".


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