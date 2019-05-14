الاستخبارات العراقية: الإرهابى المعتقل فى نينوى مسئول عن تفخيخ السيارات

بغداد (أ ش أ)

أعلنت أجهزة الاستخبارات العسكرية العراقية فى قيادة عمليات محافظة نينوى أن الإرهابى المعتقل "مسئول تكوين الخلايا النائمة" هو المسئول عن تفخيخ السيارات بالمحافظة، وذلك وفقا لما أعلنته أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الثلاثاء.

وذكرت المديرية- فى بيان بثته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات نينوى، وبعملية نوعية، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين فى حى الانتصار بالجانب الأيسر من الموصل بمحافظة نينوى"، مضيفة أن "الإرهابى كان مسؤولا عن تفخيخ السيارات، وتكوين الخلايا النائمة بالمحافظة، وأنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة ضبط وفق المادة (4) إرهاب".

كانت المديرية، أعلنت أمس الاثنين، اعتقال "مسؤول ديوان الدعوة والإرشاد" لدى تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار غربى البلاد.

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.