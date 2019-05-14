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الاحتلال الإسرائيلى يصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة فى القدس

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:33 ص
الاحتلال الإسرائيلى يصادق على بناء نحو ألف وحدة استيطانية جديدة فى القدس بناء مستوطنات إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة
كتب : أحمد جمعة
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، إن ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، وافقت على خطتى بناء جديدتين فى مدينة القدس.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن القناة العبرية السابعة، أنه سيتم بناء مجمع استيطانى جديد على الجانب الشمالى من الحى الاستيطانى "جفعات مشفآة"، يتضمن 706 وحدات منها مبانٍ عامة وأخرى للتجارة وسوق العمل ومناطق مفتوحة للمستوطنين.

 

ولفتت القناة العبرية إلى أنه وفقا لخطة أخرى سيهدم مبنى فى شارع 5 فى حى بمستوطنة النبى يعقوب شمال القدس وتبنى مكانه 4 مبانٍ جديدة مكونة من 13 و14 و15 طابقاً، وستتضمن 235 وحدة استيطانية.


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