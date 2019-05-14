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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 42 درجة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:17 ص
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 42 درجة موجة حارة تصل إلى 39 درجة فى القاهرة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الأربعاء، الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.


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