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الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة ارتفاع جديد فى درجات الحرارة-ارشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 

 

 
القاهرة 24 38 
شبين الكوم 24 37 
طنطا 23 35 
دمنهور 23 35 
الإسكندرية 20 31 
بلطيم 20 32 
مطروح 19 28 
السلوم 19 35 
سيوة 19 36 
بورسعيد 20 28 
دمياط 20 28 
الزقازيق 24 38 
الإسماعيلية 18 38 
السويس 20 38 
العريش 18 30
رفح 18 29 
رأس سدر 23 38
نخل 13 36
نويبع 22 36
طابا 22 36
كاترين 15 31
الطور 20 34
شرم الشيخ 25 36
الغردقة 21 37 
مرسى علم 22 35
الفيوم 21 38 
بني سويف 21 38
المنيا 22 39 
أسيوط 22 38
سوهاج 23 39
قنا 24 39 
الأقصر 24 40
أسوان 25 41
أبوسمبل 25 41
الوادي الجديد 21 40
شلاتين 21 34 
أبو رماد 22 33
حلايب 22 31 
رأس حدربة 23 31 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 

الصغرى العظمى 

 

مكة المكرمة 28 42 
المدينة 25 39 
الرياض 24 37
المنامة 29 35 
أبوظبي 26 36 
الدوحة 29 39 
الكويت 27 42 
دمشق 15 34 
بيروت 20 27
عمان 17 34 
القدس 18 31
غزة 17 28
بغداد 22 40 
مسقط 31 37
صنعاء 12 29 
الخرطوم 27 42
طرابلس 14 20
تونس 12 20 
الجزائر 11 18 
الرباط 17 34 
نواكشوط 21 31 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 

 

أنقرة 12 26
إسطنبول 14 22
إسلام آباد 22 35 
نيودلهي 27 39 
جاكرتا 25 33 
بكين 14 28 
كوالالمبور 25 33
طوكيو 16 21 
أثينا 12 21
روما 08 18 
باريس 06 17
مدريد 12 28 
برلين 06 14
لندن 07 17 
مونتريال 05 14
موسكو 14 20
نيويورك 07 12 
واشنطن 09 16
 

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