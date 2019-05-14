"الآفات الزراعية": معالجة 35147 نخلة من السوسة الحمراء ..وحملات لمكافحتها

كتب عز النوبى

تواصل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ،حملاتها المكثفة لمكافحة سوسة النخيل، من خلال الاستعانة بأحدث الأجهزة لحقن المبيد داخل النخيل للقضاء على الآفة، والاستعانة بحفارات لتقليع ودفن النخيل المصاب خاصة المحافظات التى تكثر بها زراعته بمناطق سيوة والإسماعيلية والجيزة للحفاظ على الثروة القومية للنخيل فى مصر، وزيادة إنتاج التمور.

أكد تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ، حصل لـ "اليوم السابع "، على نسخة منه، بشأن مكافحة سوسة النخيل الحمراء، يوضح، أنه طبقا لأخر تقرير شهرى، بلغ عدد النخيل المصاب 38228 نخلة، وعدد النخيل المعالج بلغ 35147 نخلة، وعدد النخيل المقلع بلغ 2557 نخلة، وتحت التقليع 524 نخلة.

قال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية للتصدى لآفة السوسة الحمراء فى النخيل بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار خطة الارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات بسوسة النخيل الحمراء ومساعدة الفلاحين وصغار المزارعين فى عمليات المكافحة وزيادة الوعى بخطورة الآفة وطرق القضاء عليها.

وأضاف رئيس مكافحة الآفات، أن الإدارة تقوم حاليا بتكثيف لجانها المرورية اليومية على مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ أعمال مكافحة ورصد آفة سوسة النخيل على الطبيعة ورصد مستوى الإصابة وتذليل كافة العقبات التى تواجه أعمال المكافحة للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور.

وتابع "السباعى"، أن هناك تكليفات للجان الرصد والمكافحة بإجراء الفحص الدورى لأشجار النخيل بانتظام مرة كل شهر ومتابعة العلاجات التى تتم باستخدام أجهزة الحقن الهيدروليكى، ومتابعة التخلص من بقايا النخيل المصاب بالطرق الفنية من حيث الدفن والغمر بمحلول الرش والسولار، وكذا ضرورة تدريب المزارعين على كيفية تكريم النخيل والاستفادة من مخلفاته.